Hindistan başbakanının Google aramalarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak görülmesi üzerine Hindistan, Google'a dava açtı.

Ekonomi düzeyi birçok ülkeye göre alt seviyelerde olmasına rağmen teknoloji anlamında önemli çalışmaların yürütüldüğü ülkelerden biri olan Hindistan, dünyanın önde gelen şirketlerinden Google'a başbakanlarını 'ahmak' olarak nitelendirdiği gerekçesiyle dava açtı.

Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada Google şirketine ve Google'ın Hindistan temsilciliğine ülkelerinin başbakanına 'ahmak' denildiği gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi. İddiaya göre Google, Hindistan başbakanı Narendra Modi'yi arama sonuçlarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak gösteriyor ve itibarını zedeliyor.

Hindistan temsilcileri başbakanlarının ülkelerine günde 18 saate yakın hizmet ettiğini ve bu nedenle 'ahmak' olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili Google kanadından ise şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Ayrıca Google daha önce bu başbakanı 'Hindistan'ın en azılı 10 suçlusu' listesinde de göstermiş ve daha sonra sorundan dolayı özür dilemişti.