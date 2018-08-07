Hindistan hükümetinin telekomünikasyon şirketlerine resmi yazı gönderdiği ve başta Facebook, Instagram ve WhatsApp olmak üzere pek çok uygulamanın engellenmesi için çalışmalara başlanılmasını istediği iddia edildi.

Reuters’ın haberine göre, toplu tecavüz ve cinayet olaylarının hızla arttığı ve insanların da bunları sosyal medya üzerinden paylaştığı Hindistan’da, sosyal medya uygulamaları ve platformlara yasaklar getirilmeye hazırlanılıyor.

Sosyal medya üzerinden dedikodu yapılması ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmasını gerekçe gösteren Hint yönetimi, telekomünikasyon şirketlerine gönderdiği mektupta, “Sizden ricamız; internet üzerinden Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram vb. uygulamaların nasıl engelleneceğine ilişkin olarak bize destek olmanızdır. Bu konuda yararlanılabilecek farklı yöntemleri söylemenizi istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Instagram ve WhatsApp’a sahip olan Facebook ve Telegram konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, ismini açıklamayan bir yetkili: “Hükümetin gönderdiği mektup, acil durumlar için bu uygulamaların kapatılmasına çözüm bulunması ile alakalıydı" şeklinde konuştu.