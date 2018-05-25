Michael Jackson’ın Efsanevi Hareketine Yeni Açıklama!

Michael Jackson, müzik ve dans dünyasına pek çok şeyi miras bırakarak 2009 yılında vefat etmişti. 1987 yılında çektiği Smooth Criminal şarkısının klibinde yaptığı bir dans figürü ise hala tartışıyor. Hindistanlı bilim insanları, Jackson ve ekibinin yaptığı öne eğilme hareketinin bir hile olmadığını söylüyorlar.

Michael Jackson’ın kendisinden çok taklitleri tarafından hala yaşatılan meşhur bir dans figürü vardır. Omurga dümdüz dururken vücut, öne doğru 45 dereceden de fazla eğilir. Bu hareket, dans tarihinin en zorlu ve kafa karıştıran figürlerinden birisidir. Bu zamana kadar yapılan araştırmalarla Jackson’ın hiç bir zaman paylaşmadığı o sır, az da olsa aydınlatıldı.

Daha Jockson vefat etmeden ortaya atılan iddialar, söz konusu hareketin özel olarak tasarlanmış bir ayakkabı ve sahne zeminde bulunan bir çivi ile mümkün olduğunu öngörüyordu. Ayakkabıların topuk kısmında olan çivi yuvası, dans sırasında çiviye takılarak bir nevi illüzyon yaratılıyordu.

Hindistan’daki araştırma bir merkezinde görevli olan bilim insanlarının ise yeni bir açıklaması var. İddialarına göre bu işin sırrı, Michael Jackson’ın güçlü tendomları:

Dr. Sandeep Mohindra, “İnsanlar aynı şekilde eğilirlerken, 25 dereceden sonra yer çekimine yenik düşüyorlar. Ekip olarak hareketin ardındaki biyo-mekaniği araştırmaya başladık” diyor. Özel olarak tasarlanmış çivi yuvasına sahip ayakkabılarla bile bu hareketin oldukça zor gerçekleştirileceğini söyleyen araştırmacılar, atletik gücün önemine vurgu yapıyorlar.

Journal of Neurosurgery dergisi tarafından yayınlanan bilimsel makaleye göre bir kişi Jackson gibi düz bir şekilde eğilmeye başladığında, sırtımızı düzenlemeye yardımcı olan “erector spinae” kasları, omurganın ağırlık merkezini korumak için köprü halatları gibi işlev görüyorlar.

Eğilmenin ilerleyen aşamalarında, ayak bileklerindeki kırılma noktası daraldıkça erector spinae kasları, vücudun ağırlık merkezini koruma yeteneklerini kaybediyorlar. Gerginlik omurgalardan, topukların hemen üzerindeki tendonlara doğru kayıyor

Son derece hafif ve atletik bir vücuda sahip olan Michael Jackson, bu hareketi gerçekleştirmek adına tendonlarını ileri düzeyde güçlendirerek söz konusu gerginliğe bir süre dayanabiliyor. Araştırmacılar, bu hareketi yapmaya çalışan dansçıları da ciddi şekilde uyarıyorlar. Eğer doğru egzersizlerle çalışılmazsa, spinal yaralanmalar yüzünden sakat kalma ihtimalini hatırlatıyorlar.

Günümüzde pek çok profesyonel dansçının bu hareketleri tıpkı Jackson gibi canlı şekilde yaptığını görüyoruz. Açıkçası ayakkabı fikri diğer tüm fikirlerden ağır bassa da Jackson ve dansçılarının insan üstü güç harcadıkları bir gerçek.