Hinduların Kutsal Nehri Ganj'da Yaşanan Akılalmaz Kirlilik

Himalayaların zirvesinde berrak ve soğuk bir su kaynağı olarak doğan Ganj Nehri, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde o denli kirliliğe maruz kalıyor ki, değil yanaşmak, fotoğraflarına bakmak bile midenizin bulanmasına neden oluyor.

Hindistan'ın Ganj Nehri tam bir paradoks: Çağıldayan nehre akan küçük sular soğuk Himalaya buzullarından gelen kaynaklardan oluşuyor. Fakat nehir, Hindistan'ın yüksek nüfuslu şehirlerine ulaşarak, Bengal'in alanına dökülüyor. Kristal berraklığında gelen su, çöp ve kanalizasyon atıklarına bulanarak, lağım pisliğine dönüşüyor. Başbakan Narendra Modi 2015 yılında, 400 milyon insanın yaşadığı isale hattının temizlenmesi için 3 milyar dolar yatırım yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Bu nehrin bir milyarın üzerinde Hindu için de tapınak mahalli olma gibi bir özelliği bulunuyor. Fakat son yapılan mali hesaplara göre söz konusu fonun sadece çeyreğinden az bir kısmı bu çirkin durumun giderilmesi noktasında kullanılmış. Nehrin kirlenmesini yansıtan en etkileyice fotoğraflardan bazılarını sizler için aşağıda derledik: Ganj nehri Himalaya dağlarının zirvesinde, kristal berraklığında bir nehir olarak doğuyor fakat, kirlilik ve aşırı kullanım nehri, şehirlerin ve sanayi bölgelerinin arasında süzülerek gerçekleştirdiği seyahat esnasında zehirli bir çamura dönüştürüyor. Nehir yoğun nüfuslu bölgelere aktıkça, çevre şehirlerden gelen atık ve posalarla doluyor. Bu fotoğrafta görüleceği üzere nehir, Hindistan'ın güneyinin en uç noktasında yer alan Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Kanpur'da çamursu bir renge bulanmış. Bakımsız kanalizasyon akıntıları doğrudan kanalizasyon borularından nehre akıyor. Nehrin Kanpur'da yer alan bölümlerinde, kanalizasyon atıklarından oluşan köpük tabakaları görülüyor nehir üzerinde. Kirli olmasına rağmen insanlar nehri duş almak, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak için kullanıyorlar. Uttar Pradesh'te bir çocuk, kanalizasyon atığının oluşturduğu köpükler arasında banyo yapıyor. Kanalizasyon atıkları haricinde çöp yığınları da doğrudan nehre boca ediliyor. Özellikle de belediyenin düzenli olarak çöp toplamadığı varoş kesimlerde. Ganj nehri kıyısında yer alan çok sayıda üretimhane, elektrik enerjisi elde etmek, ürünlerinin ulaşımını sağlamak ve atıklarını boşaltmak için Ganj nehrinin suyundan faydalanıyor. Nehrin Kanpur'da bulunan bölümünün kıyılarında yer alan ve kurumaya yüz tutmuş zararlı kimyasallarla boyanan deri parçaları görülüyor. Daha güneye doğru ilerledikçe Kolkata bölgesinde tuğla ocaklarının nehirden balçık ve tortul tabakaları topladıklarını görüyoruz. Bu ocaklar havaya zararlı dumanlar pompalayarak, suyun kalitesiyle ilgili olarak yaşadığı sorunların daha da derinleşmesine neden oluyorlar. Kolkata'da işçiler bir tekneyi onarıyorlar. Bu sahnede ise Hindu tanrıçası Kali'nin kırılmış putunun, nehrin sularına uzanmış olduğunu görüyoruz. Nehrin suyu, dindar Hindularca 'kutsal' sayılıyor. Bu fotoğrafta yer alan adam, Kolkata'da düzenlenen kutsal bir festival olan 'Durga Puja' esnasında canlandırılan Hindu tanrı ve tanrıçalarının arkasında, kirlenmiş Ganj nehri kıyısında kutsal sudan serpiştiriyor. Dindar Hindular, Hindistan'ın manevi başkenti olan Varanisi'de düzenlenen kremasyon (ölü yakma töreni) öncesinde, kısa süre önce ölen yakınlarının bedenlerini kutsal nehrin sularına daldırıyorlar. Defin ayinlerinin gerçekleştirildiği bölgenin hemen yanında Varanisi'de yaşayanlardan biri Ganj Nehri'ni banyo yapmak ve yemek pişirmek için kullanıyor. Bazı insanlar ise nehrin kenarında uyuyorlar. Yerel sakinlerin tüm çabalarına rağmen nehir, büyük oranda kirli halde kalmaya devam ediyor. Ganga Mata'nın bütün pisliğine rağmen kutsal su yolunun üzerinde yaşanan ulvi güzellikler de olmuyor değil. Son olarak bu resimde Kolkata boyunca alacakaranlıkta seyahat eden bir feribot görülüyor.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/photos-indias-ganges-river-pollution-2018-1/#though-the-ganga-mata-can-be-filthy-there-are-still-moments-of-sublime-beauty-on-the-holy-waterway-here-a-ferry-passes-through-kolkata-at-dusk-20

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