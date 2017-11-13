Hintli Din Adamı CNN Sunucusuna İnsan Beyni Yedirdi!

Dünya üzerindeki dinlere ele alan 'Believer' programının sunucusu Reza Aslan, Hintli din adamının ikramı üzerine insan beyni yedi.

Yamyamlık ya da diğer bir deyiş ile insan eti yemek, modern zamanların en büyük tabularından biridir. Bazı kişiler zor durumlarda hayatta kalmak için insan eti yemenin doğal bir şey olduğunu savunurken bazıları ise bir insanın başka bir insanı yemesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu savunur.

Malum, gazetecilik tabuları yıkmaktır. CNN’de ‘Believer’ isimli programda yeryüzündeki dinleri ele alan Reza Aslan da böyle yaptı. Bir Hint tanrısı olan şivava tapan ve antik çağlardan günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başaran Aghori kabilesini ziyaret eden Aslan, Aghori din adamının verdiği insan beynini yedi.

Aghori pek çok etnik tartışmaya konu olan bir mezheptir. Nedeni ise inançları gereği ölü insanların etlerini yemeleri ve külleri ile kendilerini boyamalarıdır. Bunun dışında dışkı yiyip, idrar içmektedirler. Söylenilenlere göre Hindistan’da nerede bir cenaze varsa yakınında mutlaka Aghori kabilesinden birileri olurmuş.

Ünlü sunucu Reza Aslan da, Aghori mezhebini daha iyi öğrenmek için Aghori kabilesini ziyaret etti. Aghori kabilesinin ‘nazik’ din adamı, Reza Aslan’ın da ölü ruhlar üzerinde kontrolü bulunması için bir insan beyni ikram etti.

Hepsi bu kadar da değil, Aghori’li din adamı Reza Aslan’ı insan kafatasından içki içmeye de ikna etmeyi başardı. Aslan, ayrıca gerçek bir mikrop yuvası olan Ganj Nehri’nde de yıkandı. Hepsi kibar kabile din adamının ricası için. Zarif din adamı Reza Aslan’ın çok fazla yorulmaması için bir ara ‘çok konuşursan kafanı keserim’ diyor. Ne kadar düşünceli.

Sizce herhangi bir sebep ile insan eti yemek kabul edilebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.