Hipersonik Silahlar Dünyayı İstikrarsız Hale Getirebilir

Soğuk Savaş döneminin silahlara ve roket bilimine yapılan yatırımları, kıtalar arası balistik füzelerin, gemilerden ve uçaklardan atılabilen bombaların ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi, ise o tarihlerden kalan birikim daha güçlü silahların ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bu silahlar içerisinde en güçlü ve en tehlikeli olanlar ise hipersonik silahlar olarak görülüyor. Bu silahların ülkelerin ve kentlerin savunma sistemlerini işlevsiz hale getirebilir. Kontrolsüz bir şekilde kullanılması ise gelecek dönemin küresel silahlanma yarışına dönüşebilir. Bununla birlikte büyük bir istikrarsızlık da baş gösterebilir.

Bu ön yarışta esas olarak iki tür füze bulunuyor: HCM ve HGV. Her iki silah türü de birçok devlet tarafından geliştirilse de tahmin edileceği üzere başı Rusya, ABD ve Çin çekiyor. Bu iki silah türünden HGV'leri yapmanın daha kolay olduğu belirtiliyor. Her iki silahı da bu kadar tehditkar yapan şey ise, manenevra kabiliyetinin olması, yani her an yönünü değiştirebilmesinin olduğu söyleniyor. Öte yandan bu füzelerin uçuş yolları momentum ve yer çekimiyle belirlendiği için engellenebilir durumdadır.

Bu teknolojinin gelişmesinin bearbarinde birçok problemi getireceğini söylemek gerekiyor. Peki bu potansiyel problemler ya da tehlikeler neler olabilir? İlk olarak bu silahların nükleer patlayıcılarla donatılması gelecek nesillerin oldukça istikrarsız bir dünyaya uyanmasına sebep olabilir. RAND Corporation tarafından yayınlanan hipersonik silahlarla ilgili bir rapora göre, hükümetler bu tip silahların tepki süresinin oldukça kısa olmasından dolayı ekstra güvenlik önlemi almak istiyorlar.

Raporda, hipersonik teknolojinin yaygınlaşmasının, dünya çapında, ülkelerin birbiriyle gergin dönemlerinde büyük tehditler oluşturabilir. Bu sorunların çözümü içinse birçok ülkenin ortak bir şekilde karar alması gerekiyor.