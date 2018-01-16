Hipersonik Uçakların Geleceğine İlk Bakış

Boeing isimli uçak firması, geliştirme aşamasındaki hipersonik uçağının yeni bir tasarımını ortaya koydu.

Havacılık şirketleri, en hızlı jet uçak olan, Lockheed SR-71 Blackbird isimli keşif uçağının yerini almak için, yeni bir hipersonik uçağı yaratmak için sıcak bir yarışa girdiler. SR-71, 1990'da emekliye ayrılmış olmasına rağmen halen şimdiye kadarki en hızlı uçak ünvanını koruyor. SR-71 adlı uçak modeli, 3,540 km/h hıza ulaşabiliyor ve bundan sonra da şirketlerin hedefi 5 Mach (6,171 km/h) hızını geçmek. Boeing firması, bu hızlara sahip olacak uçağı tasarlayabileceklerini düşündüğünü söylüyor.

Boeing, geçen hafta Florida'daki Havacılık ve Astronomi Üniversitesi SciTech Forumu'nda, yeni nesil gösteri hipersonik uçağının bir modelini açıkladı. Geliştirmekte oldukları kanat tasarımı henüz onaylanmadı, ancak Boeing'in hipersonik araştırma başkanı, uygulanabilir bir tasarım olduğunu söyledi. Boeing ve Lockheed Martin havacılık şirketleri, Mach 3 hızlarını elde etmek için ticari uçaklarda uzun süredir kullanılan bir tür motor olan turbojetleri kullanan tasarımlar araştırıyorlar. Bu tür motorlar Mach 3'ün üzerindeki hızlarda çalışır ve uçakları Mach 5 hızlarına ve daha yüksek hızlara itme gücünü sağlarlar.

Lockheed Martin'in, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma Geliştirme Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ile geliştirdikleri SR-72 projesi, Boeing tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan uçağa benzer bir tasarıma sahip. Lockheed'e ait SR-72 isimli hipersonik uçağının tahmini çıkış yılı, 2030 olarak belirlenmiş durumda. Tüm bunların yanında Çin, şu anda Mach 7 (8,642 km/h) hızlarında test edilmiş bir hipersonik uzay düzlemi ve scramjets de dahil olmak üzere hipersonik uçuş sistemlerini araştıran ve geliştiren birkaç programa sahip.

Ülkelerin ve şirketlerin vermiş olduğu bu gelişim yarışı, piyasayı gerçekten kızıştırıyor. Birden çok firmanın bu uçaklar üzerinde çalışması, belki de bu uçaklara kavuşmamızı daha erken bir tarihe çekebilir. Gelişmeleri takip edip, hipersonik uçaklar adına ilk adımı kimin atacağını göreceğiz.