Hipopotamlar, devasa vücutları ve vahşi doğadaki ilginç davranışlarıyla bilinir ama dişleri hakkında ne biliyorsunuz? Bu büyük memelilerin dişleri, aslında çok daha ciddi bir sorunun parçası olabilir.

Hipopotamları düşündüğümüzde, çoğumuzun aklına ilk olarak devasa cüsseleri ve ürkütücü görüntüleri gelir.

Ancak bu hayvanların dişleri de en az kendileri kadar dikkat çekici. Peki, hipopotam dişleri neden bu kadar garip ve bu dişler hangi gizli tehdidi içinde barındırıyor?

Hipopotamların dişleri insan kolundan daha uzun olabilir!

Kesici dişleri ve köpek dişleri tam 50 cm'ye kadar uzanabiliyor, bu da onları diğer hayvanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri.

Devasa dişler, hipopotamların sert bitki örtüsünü çiğnemelerine yardımcı olurken güçlü bir savunma aracı olarak da işlev görüyor. Hipopotamlar, oldukça bölgesel hayvanlardır ve dişlerini düşmanlarına karşı acımasızca kullanırlar.

Hipopotamların azı dişleri, kendilerini bileme yeteneğine sahip! Bitki örtüsünü çiğnerken azı dişleri birbirine sürtünerek aşınır ve bu da dişlerin keskin kalmasını sağlar.

Özellikleri, hipopotamların sert bitki örtüsünü kolayca parçalamalarına ve diyetlerinde bulunan kabuklu deniz canlılarının kabuklarını ve kemiklerini kırmalarına olanak tanır.

Hipopotamların dişleri iletişim kurmak için de kullanılır.

Hipopotamlar, ağızlarını sonuna kadar açarak devasa dişlerini sergiler ve bu, diğer hayvanları uyarma amaçlı bir sinyaldir. Esneme gösterisi, hipopotamlar arasında bir hiyerarşi ve hakimiyet göstergesidir.

Yasadışı vahşi yaşam ticaretini düşündüğümüzde, genellikle aklımıza ilk olarak fil dişleri ve gergedan boynuzları gelir. Ancak dünyanın en büyük kara memelilerinden biri olan hipopotamların dişleri de bu ticarette büyük bir rol oynamaktadır.

Hipopotam dişleri, özellikle büyük azı dişleri ve köpek dişleri, fil dişi yerine kullanılabilecek uygun fiyatlı bir alternatif olarak görülmektedir.

CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) tarafından belirlenen yasal ticaret kotaları çerçevesinde hipopotam dişlerinin ticareti düzenleniyor. Yapılan yeni bir araştırma bu ticaretin düşündüğümüzden daha tehlikeli olabileceğini ortaya koydu.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: