Hiroşima, Bombardımandan 73 Yıl Sonra Nasıl Görünüyor?

Hiroşima'nın 73. yıl dönümü için çok az bir süre kaldı ve yaşanan acı günler tekrar akıllara yer etmeye başladı. Bizler de sizlere Hiroşima'nın bugün nasıl göründüğünü göstermek istedik.

Her yıl Hiroşima'nın yaşadığı acı dolu olaylar dizisi hatırlanır, resimler, hikayeler tekrar tekrar yayınlanır. Bu yıl 6 Ağustos 2018’de Hiroşima’nın bombalanmasının 73. yıl dönümü olacak.1945'te tarihin ve dünyanın seyrini değiştiren acı gün tekrar hatırlanacak. 6 Ağustos 1945'te ABD bombardıman uçağı Enola Gay, Hiroşima'da askeri savaşta kullanılan ilk atom bombasını attı. Müttefik kuvvetleri, bu bombayı attıktan üç gün sonra Nagazaki'ye ikinci bir atom bombası attı. Hiroşima'nın üzerinde patlayan atom bombası, şehrin üçte ikisini, kör edici bir ışık parıltısında imha etti. O zaman, Hiroşima'nın nüfusu yaklaşık 300.000 idi ve atom bombasının etkisiyle 80.000'i öldü 35.000'i ise yaraladı. 1945'in sonunda patlamanın bir sonucu olarak 60.000 kişi daha öldü. Bugün, Hiroshima 1,1 milyondan fazla nüfusu ile yaralarını sarmaya, başarılı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bizler de 73 yıl sonra şehrin nasıl göründüğünü ve bombalamanın kalıcı etkilerini sizlere göstermek istedik.

Hiroşima'daki binaların yaklaşık % 70'i patlamada yıkıldı. Bombanın merkezinden sadece 160 metre uzaklıkta bulunan Hiroşima Valiliği Endüstriyel Tanıtım Salonunun iskeleti, molozların arasında durdu ve yıkımın sembolü oldu.

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1915 yılında araştırma ve tasarım danışmanlığı için kullanılan çok işlevli bir bina olan Hiroşima Valiliği Endüstriyel Tanıtım Salonu, patlamadan sonra ayakta kalan az sayıdaki binadan biriydi.

Belki de yaşanan felaketin en iç acıtan ve şoke eden kısmı bu. Hiroşima'da felakete neden olan atom bombası ısı yayması nedeniyle “gölge etkisi” bıraktı. Atomik patlamadan gelen ısı, duvarlara ve yollara patlama sırasında orada olan nesnelerin şekillerini çıkardı. En unutulmaz olanı ise bomba düştüğünde günlük hayatlarını sürdüren insanlardan kalan Hiroshima gölgeleri. Bugün, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nde bazı gölgeler tüm gerçekçiliği ile ziyaretçilere gösterilir.

Hiroşima, genellikle barış eylemcilerini dikkatini çekiyor. 2005'te Greenpeace üyeleri, Hiroşima’nın yıl dönümünden önceki gün Atom Bombası Kubbesi(Hiroşima Barış Anıtı) önünde şişme güvercinler uçurdular.

Hiroşima'daki günlük yaşam, Japonya'daki diğer büyük şehirlere çok benzer. Ziyaretçiler, şehrin hareketli gece hayatını keşfederken Hiroşima'nın ziyaretçilerine yönelik sunduğu lezzetli bir krep olan okonomiyaki'nin tadını çıkarabilirler. Kent, modern ve kendine özgü bir kentsel peyzaj tasarlamaya odaklanırken, Hiroşima 2045: Barış ve Yaratıcılık Şehri olarak adlandırılan ileriye dönük bir planlama süreci başlattı. Fakat her şeye rağmen geçmişin anıları hala orada bir yerlerde kendini hissettiriyor.

Kurtulanlar, silahsızlanma için harekete geçiyor ve dünya barışını savunuyorlar. Hiroshi Harada, o bombardıman sonrasında hayatta kalanlardan sadece biri ve Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nin eski bir başkanı.

2017 yılında, Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Kampanyası (ICAN) Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. O bombardımandan sağ çıkan Setsuko Thurlow, Oslo'daki grup için hareketli bir kabul konuşması yaptı. 2018'de ICAN yönetim direktörü Beatrice Fihn, eserleri ve hayatta kalma hikayelerini koruyan Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın Hiroşima kentinde 6 Ağustos 2016 tarihinde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen tören sırasında bir çelenk bıraktı.

ABD Başkanı Barack Obama ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 27 Mayıs 2016 tarihinde Japonya'nın Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. Barack Obama, Hiroşima'ya seyahat eden ilk ABD başkanı oldu.

Hiroşima’da 6 Ağustos'ta saat 8:15'te bombanın tam olarak düştüğü an kilise çanları çalar. İnsanlar Motoyasu Irmağı’na yüzlerce fener bırakarak, o gün için anma töreni yaparlar.