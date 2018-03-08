Ellerinde yüksek teknoloji bir sinyal kırıcı bulunan iki hırsız, bir Mercedes'i yalnızca 40 saniyede çalarak kayıplara karıştı.

Teknoloji her ne kadar insanların ‘iyi’ amaçlar uğruna kullanmaları temenni edilerek geliştiriliyor olsa da, kullanım amacı her zaman o kadar iyi olamayabiliyor. İngiltere’de gerçekleşen bir otomobil hırsızlığı, yüksek teknolojinin kötü amaçlarla kullanıldığında ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kapalı devre televizyon kameraları tarafından görüntülenen iki hırsız, yüksek teknoloji güvenlik ile korunan bir Mercedes’i yalnızca 40 saniye içinde çalarak kayıplara karışmayı başardı. Üstelik bunu yalnızca bir standart bir uydu alıcı kutusu büyüklüğündeki cihazla başardılar.

Sinyali kırmakla görevli olan hırsız, evin içine bile girmesine gerek kalmadan aracın anahtarının yaydığı sinyalleri almayı başarıyor. Bu sırada aracın yanında olan hırsız, anahtardan alınan sinyalleri elindeki alıcı ile araca iletiyor ve aracı kandırarak kilidi açmayı başarıyor. Bu sayede hırsızlar, yüz binlerce TL değerindeki Mercedes’i saniyeler içinde çalıyorlar.

Bu olay, İngiltere’deki sinyal kırıcı kullanılarak otomobil çalınan ilk girişim değil. Polisler ise sürücülere araçlarının çalınmaması için direksiyon kilidi kullanmayı tavsiye ediyor. Ne yazık ki teknolojinin iki yüzü bulunuyor ve iyi yüzü gelişip hayatımızı kolaylaştıkça kötü yüzü kişisel eşyalarımızı ve bilgilerimizi çalmak için daha fazla boşluk buluyor.