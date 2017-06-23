Hırsızlara Çaldırmamak İçin Tatile 'Televizyonuyla' Çıkan Adam

Görkem Güleri, taksidi hala bitmediği 82 ekran LCD televizyonunu çalınmasın diye tatile gittiği yere götürdü.

Geçtiğimiz yıl tatile çıktığında evine hırsız girdiğini ve yalnızca televizyonunun çalındığını gören -üstelik taksitlerini hala ödüyor- Görkem Güleri, daha sonra yeni bir 82 ekran LCD televizyon aldı. Bir kere sütten ağzı yanan Güleri, ‘televizyonum tekrar çalınabilir’ endişesiyle bu sefer gittiği her yere televizyonunu da götürmeye başladı.

İzmir, Manisa ve Safranbolu gezisine çıkan Güleri, yanına yeni aldığı televizyonunu da aldı. Arabasına koyduğu televizyonu emniyet kemeriyle bağlayıp gittiği yerlere de kucağında götüren Güleri, bir kafede takıldığı sırada televizyonuyla birlikte fotoğraf çekildi.

Televizyonuyla tatile çıkma hikayesini anlatan Güleri, şunları söyledi:

"Yeni televizyon aldığımda bir daha tatile çıkarsam kesinlikle yanıma alacağım demiştim. Evden çıkarken arkamı döndüm televizyona baktım içim gidiyor, bırakamıyorum. Kaptım televizyonu duvardan çıktım. Bir elimde kız arkadaşım, bir elimde televizyon otogardayız. Kendi kendime yanımdan ayırmayacağımı söyledim, her gittiğim yerde de fotoğraf çekilmeye başladım. İnsanlardan da 'bizi çeker misiniz' diye rica ettiğim zaman bayağı güldük. Kiminle diyorlar, televizyonu gösteriyorum.

İnsanlar birbirlerine bakıyorlar filan. Projemin olduğunu, tez hazırladığımı söyledim. Yoksa ruh hastası sanabilirlerdi."