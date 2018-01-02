Anadolu ve dünya tarihi açısından kritik bir öneme sahip Hitit uygarlığına ait bir mühür kaçakçıda ele geçirildi. Mührün özelliği ise dünya üzerinde yaknızca üç tane olması.

Tarihi milattan önce 10 binlere kadar dayanan Hitit medeniyetinde, kral ile katip arasında yapılan yazışmalarında kullanılan 3 bin 600 yıllık mühür kaçakçıların üzerinde yakalandıktan sonra ilk kez görüntülendi. Mührün daha önce bulunan örneklerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Metropolitan Müzesi'nde sergilenirken diğeri Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Mührün üçüncü örneği ise 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilmişti. Üzerinde çeşitli şekillerin bulunduğu mühür sergilenmeye başlandı. Kaçakçılarla ilgili adli sürecin de sürdüğü öğrenildi. Mühürle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder İpek, mührün bronzdan yapıldığını belirterek Bu mühür üzerindeki hiyeroglif yazılar ilerde bilim insanları tarafından çözülecektir ve bilimsel çalışmaları yayınlanacaktır. Mühürle birlikte müzemiz de önemli bir koleksiyon sahibi oldu.” dedi.

Dr. İpek, mührün dünya üzerinde 3 tane olduğunu belirterek, paha biçilmez olduğunu sözlerine ekledi. Açıklamalarına devam eden Dr. Önder İpek, “Hitit dönemine ait bu mührün örnekleri var. Bir örneğin Metropolitan Müzesi’nde olduğunu biliyoruz. O da yüzde yüz diyebilirim buna bizim bu bölgeden çıkma ve maalesef bir şekilde yurt dışına çıkmış, kaçırılmış oradaki müzenin koleksiyonunda. İkinci bir mühür de buna benzer Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.