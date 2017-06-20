Hitler'e Ait Eserler, Arjantin'deki Gizli Bir Odada Bulundu!

Adolf Hitler'in fotoğraflarında da bulunan birbirinden farklı Nazi damgalı tarihi eserler, Arjantin'de gizli bir odada bulundu.

Arjantin’de federal polisin bir eve yaptığı baskında, Nazi işaretlerinin bulunduğu tarihi eşyalar buldu. Büyük bir bıçaktan medikal cihazlara kadar 75 Nazi eserini ortaya çıkaran Arjantin Polisi, bu parçaların Güney Amerika’ya nasıl geldiğini araştırıyor.

Yasa dışı bir şekilde saklanan sanat eserleri, bir kitaplığın arkasına gizlenmiş bir odanın içerisinden çıktı.

İsmi verilmeyen zanlı kişinin eşyalarına el konulurken kendisi serbest bırakıldı. Yine de herhangi bir suçlamanın oluşup oluşmayacağı şu an için açıklanmış değil. Eserler ilk bulunduğunda çoğaltılmış eşyalar olduğu düşünüldü, ancak daha sonra yapılan araştırmalara göre orijinal oldukları anlaşıldı. Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich Associated Press’in yaptığı açıklamaya göre, “Geçmişte yapılan araştırmalara göre bu eserlerin orijinal olduğu anlaşıldı” dedi.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi yetkilileri Adolf Eichmann, Josef Mengele ve bir grup insan Arjantin’e kaçtı. 1960’da yakalanıp İsrail’e gönderilen Eichmann yargılanarak idam edildi. Mengele ise Arjantin’den Paraguay’a kaçtı. Oradan da Brezilya’ya geçen Mengele, son nefesini Brezilya’da verdi. Bu eşyaların o dönemde Nazi Almanya’sından kaçan kişiler tarafından getirildiği düşünülüyor.

Bulunan eserlerin arasında Hitler’in fotoğraflarının negatifleri de yer alıyordu. Sonrasında fark edildi ki, Hitler’in yer aldığı fotoğraflarda bu eşyalar da bulunuyor. Bu durum zamanında Hitler’in kullandığı eşyaların bulunduğunu kanıtı olarak kabul ediliyor.