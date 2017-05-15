Hitler Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşkınlık Verici Bilgi!

Hitler, insanlık tarihinin en çok konuşulan figürlerinden biri. Hakkında birçok şey söyleniyor ve birçok komplo teorisi mevcut. Ancak bunların dışında bilinen ve pek de yaygın olmayan şaşırtıcı bilgiler mevcut. İşte bunlardan 10 tanesi.

Adolf Hitler, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük canilerinden biriydi. Yaklaşık 50 milyon kişinin öldüğü İkinci Dünya Savaşı’nı çıkarması, bu ünvanın kendisine verilmesini sağlayan tek neden değildir. Çünkü Hitler, 7 milyon Yahudi’yi ve yaklaşık 2 milyon çingeneyi hiçbir suçu olmadan gaz odalarında ölüme göndermişti. Ayrıca Alman lider, hakkında en çok tartışılan ve komplo teorisi üretilen liderlerden biri. Hitler hakkında yaygın olmayan birçok bilgi var. İşte bunlardan 10 tanesi.

1- Yahudi Bir Kıza Aşıktı

Çok tuhaf geliyor değil mi? Özellikle de 7 milyon Yahudi’yi ölüme gönderen biri için. Okul yıllarında Stephany Isaac isimli bir kıza aşıktı. Ancak utangaç olduğu için hiçbir zaman kendisine açılamadı.

2- Sindirim ve Gaz Problemleri Yaşıyordu

Yaşam bogunca birçok gastirik problem yaşadı. Midesi ve sindirim sistemi daima sorunluydu. Bazıları yaşamının son safhasında vejeteryan olmasını buna bağlıyor.

3- Uyuşturucu ve Boğa Spermi Kullanmıştı

Yaşamı boyunca Hitler birçok uyuşturucu kullandı. Bir açık arttırmada satılan tıbbi kayıtlarında 30’a yakın uyuşturucu madde kullandığı görülüyor. Ayrıca libidosunu arttırmak için kanına iğneyle boğa spermi de enjekte ettirmiş.

4- Cinsel Sapkınlıkları Mevcuttu

Bu en rahatsız edici özelliği. Hitler’in kendisini çekici bulmayan kadınlara bazı sarkıntılıklar yaptığı söyleniyor. Ayrıca kuzeni ile arasında pek de hoş karşılanmayacak bazı ilişkilerin mevcut olduğu iddialar arasında. Kuzeni 22 yaşında ölmüş, ancak ölümü şaibeli. Resmi neden intihar olarak görünse de işin aslını hiç kimse bilmiyor.

5- Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde Kuzeni Vardı

Bir diğer kuzeni ise İrlanda’da doğdu ve ABD’ye göç etti. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’ya karşı savaşan kuzen, savaştan sonra anavatanı Almanya’ya geri döndü. İkinci Dünya Savaşı’nda ise Hitler’in yanında ABD’ye karşı savaştı. Bazıları kuzeninin ABD ordusu tarafından casus olarak Hitler’in yanına yerleştirildiğini söylüyorlar. Bunun en büyük kanıtı 1932’de Almanyaya geri dönmesi.

6- Hitler’e 42 Adet Suikast Düzenlenmişti

Hitler 42 suikastten de sağ çıktı. Bunların arasında en ünlüsü, en arasında filmi de yapılan, Hitler’i karargahında sağ kolu Dr. Goebels ile birlikte havaya uçurma planı olan “Operasyon Valkyrie”dir.

7- Tek Testisliydi

Birçok kaynak Hitler’in tek testisli olmasından kaynaklanan bir aşağılık kompleksine sahip olduğunu ileri sürüyor. Aslında iki testisli doğmuştu. Ancak bir er olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı’nda yaralandı ve doktorlar bir testisini almak zorunda kaldılar.

8- Liseyi Yarıda Bırakmıştı

Hitler bugün yaşasaydı, günümüz şartlarında pek hoş karşılanmayacak olan “lise-terk” damgasına sahip olacaktı. Çünkü liseyi yarıda bırakmıştı.

9- Papaz Olmak İstiyordu

14 yaşında bir göl kenarında oynarken boğulma tehlikesi geçirmişti. Gölde çırpınırken oradan geçen bir papaz tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Hayatını borçlu olduğu adamdan çok etkilenmiş ve bir süre papaz olmak istemişti.

10- Araba Sürmeyi Bilmiyordu

Hayatı boyunca hiçbir zaman araba sürmeyi öğrenmedi. Bazıları arabalara karşı merakı olmadığını, bazıları ise başarısız olmaktan korktuğu için hiç öğrenmeye yeltenmediğini söylüyor. İşin aslını bilemiyoruz.