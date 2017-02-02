Hitler'in intihar ettiği sığınakta kullandığı kırmızı telefon, müzayede de 300.000 dolardan alıcı bekliyor.

Yüz binlerce dolarınız varsa ve aşırı derecede ürkütücü biriyseniz, Adolf Hitler'in sığınığında kullandığı kırmızı telefonu satın alabilirsiniz.

Telefon, Maryland'de Alexander Historical Auctions tarafından düzenlenecek müzayedede satılacak. Telefonunun fiyatının 200.000 dolardan başlayıp 300.000 dolara tırmanması bekleniyor. 1977'de hayatını kaybeden Tuğgeneral Ralph Rayner'in ölümünden kısa bir süre sonra, oğlu Ranulf söz konusu telefonun sahibi oldu. Müze tarafından dağıtılan bilgilere göre telefon, Rayner'a Rus subayları tarafından teslim edildi.

Büyük olasılıkla Rayner, Rus diplomatlar aracılığıyla Şansölye'yi ziyaret etti. Hitler'in özel alanlarına giren Rayner'a öncelikle Eva Braun'un telefonu teklif edildi, ancak Rayner favori renginin kırmızı olduğunu belirterek söz konusu telefonu kabul etmedi. Böylece, ona kırmızı renkli bir telefon teklif edildi: Bizzat Adolph Hitler'in kırmızı telefonu....

Tarihin en karanlık ve kötü adamlarından biri olan Hitler sayısız masum insanı yok etti, yüzbinlerce kilometre karelik arazileri bombaladı ve sosyopat eylemlerinin sonucunda kendi hayatına son verdi. Hitler'in ismi bugün bile nefretle anılıyor.

Müzayede evi ayrıca, telefon sahibiyle bir YouTube röportajı yayınladı ve burada Hitler'in telefonu "kişisel telefonu" olarak sıfatlandırdı.

Alexander Historical Auctions'ın sahibi Bill Panagopulos, Nazi hatıraları almaya çalışan neo-Nazilerin kolayca cezbedildiğini vurguluyor. Çünkü böyle bir telefonu satın almak için fazla eğitimli olmak gerekmiyor ve tarihten ziyade kendi sembollerine ilgi duymaları kafi geliyor.