Zamanında tüm dünya, Hitler Almanya’nın başındayken Nazi bilim insanlarının gizli araştırmalarını konuşuyordu. Bunlardan bir tanesi de Almanların eski Arilerle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya yönelik yapılan araştırmalardı.

Hitler, zamanında Almanların Ari ırkından olduğunu kanıtlamak adına elindeki tüm imkanları kullanıyordu. Dönemin etnoğrafları, batı Avrupalıların Arilerle herhangi bir bağlılığının olmadığını söylüyorlardı. Fakat Hitler, Almanların bu eski uygarlıkla muhakkak bir bağının olduğunu iddia ediyordu; işte bunu kanıtlamak için de bir grup bilim insanını Himalayalar’a göndermişti.

Bölgeye uçakla iniş yapan bilim insanları, araştırma yapacakları bölgeye ulaşabilmek adına haftalarca yaya olarak seyahat etmişlerdi. Fakat bu yolculuk hiçbirinin gözünü korkutmadı ve amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar.

Araştırmacılar, inceledikleri Bhutan bölgesinde olağanüstü bir ırka ait olduğunu iddia ettikleri bir insana ait kemik kalıntılarını bulduklarını söylediler. Kendi morfolojilerine (canlıların yapı ve biçimini inceleyen ve özel fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalı) göre bu kalıntılar, insana ya da maymuna benzer bir yaratıktı. Sonuç olarak bu kemiklerin insandan çok bir yaratığa sahip olduğu sonucuna varıldı.İddialara göre kalıntılar içinde bulunan kemiklerden bir tanesi baldır kemiğiydi ve uzunluğu bir metreden fazlaydı.

Bunlar dışında Nazilerin gizemli Himalaya yolculuğunun arkasında kutsal kadehi ve Atlantis’i bulmak da vardı. Hazır yola çıkmışken araştırma yapmak amacıyla Antarktika’ya da giden bilim insanlarının elde ettiği verilerin buzlar altında kaldığı söyleniyor. Hatta günümüze kadar ulaşan söylentilere göre Nazilerin burada özel amaçlı üsleri vardı ve bunlar faaliyetlerine uzunca bir süre devam ettiler.