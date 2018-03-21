'Hitman Bölüm 2: Sapienza' Kısa Bir Süre İçin Ücretsiz Oldu!

Oyunun tüm platformlardan sınırlı bir süre için ücretsiz olarak indirilebilecek bölümü, HITMAN İlkbahar Paketi adıyla ülkemizde de satışa sunuldu.

Sevilen oyun Hitman'in ikinci bölümü olan Sapienza, Xbox One, PS4 ve PC için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu kampanyanın sınrlı bir süre geçerli olacağı söylendi ve kampanya 3 Nisan'da son bulacak. Oyunu indiren kullanıcılar, ICA Tesisi konumu, kesilen sahneler, 3 sefer görevi, 24 ödül ve Sapienza'ya dair diğer tüm içeriklere sahip olacaklar. 20 GB hafıza gerektiren oyun, kayıtlı ilerlemeleri satın alma sonrasında aktif etme imkanı da sunuyor.

Hitman, tüm dünyada bir hayli seveni bulunan aksiyon dolu bir oyun ve serinin son oyunları çıktıktan sonra büyük beğeni toplamıştı. Son dönemde mobil oyununu da ücretsiz olarak yayınlayan Hitman, sürekli genişleyen görev listesi ve mekan tasarımları ile büyük beğeni toplamıştı. Yeni bir Hitman oyununun geleceğini son birkaç aydır biliyoruz ve yapılan bu ataklar bekleme süremizin azaldığını gösteriyor olabilir. Oyunu ücretsiz olarak indirdikten sora, kalıcı olarak sizin olacağını da unutmayın.

Hitman, oyun içi dinamikleri, şahane tasarlanmış mekanları ve aksiyonu hiç azaltmayan görevleri ile son derece güzel bir oyun ancak zaman zaman fazla zorlayabiliyor. Eğer oyunu ilk kez oynayacaksanız bazı tüyolar almakta fayda var gibi görünüyor. Peki sizin Hitman ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizce bu ataklar yeni oyunun yaklaştığını müjdeliyor olabilir mi?