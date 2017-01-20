Hitman'in Xbox S Sürümü, HDR Desteğine Kavuşuyor!

Yeni Hitman serisinin ilk sezonunun tüm bölümleri, 31 Ocak tarihinden itibaren, Xbox One S platformunda HDR desteği ile silahlanmaya başlayacak.

Geliştirici firma Square Enix; yeni Hitman serisinin ilk sezonunun, ayın son günlerinde, Xbox One S platformunda HDR desteği alacağını açıkladı.

31 Ocak'ta yapılması planlanan güncelleme ile HDR destekli ekranlarda, Hitman'de yansıtılan kontrast ve renk genişliği kayda değer biçimde artacak.

Peki HDR teknolojisi Hitman'e neler getirecek? Oyun grafiklerinde her yönden gelişme bekleniyor. Io-Interactive'den Anders Wang Kristensen'in de açıkladığı gibi, HDR, oyunun en koyu ve en açık renklerinde büyük etkiye sahip olacak.

Agent 47'yi karanlık bir odadan, parlak bir pencerenin dışına bakarken hayal edin. HDR olmadan dışarıdakileri görmeniz olası değil; halbuki HDR ile içerideki ve dışarıdaki ayrıntıları aynı anda görebilirsiniz.

Başka bir uç örnek olarak güneşi gösterebiliriz. HDR olmadan güneşi beyaz bir kağıttan daha parlak hale getiremiyoruz, tam da bu nedenle güneşi "simüle" etmek zorunda kalıyoruz. HDR sayesinde güneşi birkaç kat parlak şekillendirebiliriz. Böylece gerçek hayatta olduğu gibi, nesneye sürekli bakarsak gözlerimiz kamaşmaya başlayacaktır.

Hitman, 2017 yılında HDR desteği almaya başlayacak oyunlardan sadece biri. Bu listenin, önümüzdeki günlerde kabaracağını öngörüyoruz.

