"Hitman Sniper" Play Store'da Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Square Enix'İn yapımcılığını üstlendiği mobil oyun "Hitman Sniper" Android kullanıcıları için Google Play Store'da 3 Şubat'a kadar ücretsiz indirilebilecek.

Hitman Sniper, uzun bir süredir, kendisine benzer mobil oyunlar arasında hem hikaye modu ile hem de genel mekanikleriyle epeyce önce çıkmış bir oyun. Özellikle de mobil sniper tipi, oyunlar içerisinde Square Enix'in yapımcılığını üstlenmesinden dolayı, epey iyi bir oyun deneyimi sunan oyun, normalde Google Play Store üzerinden 2,99 TL'ye App Store'da ise 0,59 TL'ye satılmaktaydı.

Square Enix'in bugün başlattığı kampanya ile Android kullanıcılarına özel olarak Hitman Sniper, Google Play Store üzerinden 3 Şubat'a kadar tamamiyle ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Zaten aşırı pahalı olmayan oyun, 164 bin indirmeyle fazla yüksek bir indirme sayısına ulaşmasa da, oyuncu kitlesinden oldukça olumlu yorumlar almaktaydı.

150'nin üzerinde görevin bulunduğu oyunda iki farklı mod oyuncuları karşılıyor. Bunlardan ilki oyunun ana hikayesini oluşturan Montenegro moduykan bir diğeri ise zombilerle dolu hayatta kalma modu olan Death Valley. Yani saatlerce keyifli bir oynanış sunan bu oyunu indirip, şu yarıyıl tatilinde vakit geçirmek için eğlenceli bir yol arıyorsanız, oyunu indirmenizi kesinlikle öneriyoruz.

Oyunu ücretsiz bir şekilde edinip, oynamak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan, Google Play Store üzerinden Android'li cihazınıza indirebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?