Hız Rekoru Kıran 2000 Beygirlik Canavar: Nissan Patrol

Saate 300 km/s hızın üstüne çıkarak rekor kıran 2000 beygirlik çılgın Patrol.

Bugattiler, McLarenlar, Ferrariler... Her sene lüks, spor otomobil üreticiler arasında başı çeken bu firmaların yaptığı araçlar nefesleri kesiyor. Söz konusu araçlar, gerek sağlam güçlü motorları, gerekse ulaştıkları hız ile ön plana çıkıyorlar.

Ancak sürat konusunda işler çok daha farklı. Bunun nedeni ise, bazı otomobillerin, sadece hız ve sürate odaklı olarak geliştirilmesi. Bu otomobillerden biri de Nissan Patrol. Aslında kendi başına Nissan Patrol'ün öyle rekor kıracak bir otomobil olduğu söylenemez. Fakat başta motor olmak üzere pek çok konuda takviye edilerek 2000 beygir gibi korkunç bir güç verilen Patrol, saatte 333 km/s hıza ulaşarak rekora da imza atmış.