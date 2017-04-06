  • Samsung Galaxy S9 Üzerinde Çalışmalara Başladı!

Hızını Alamayan Samsung, Şimdiden Galaxy S9 Üzerinde Çalışmalara Başladı!
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Sızan bir rapor, Samsung'un yeni gözdesi Galaxy S9 hakkındaki detayları ortaya çıkarıyor.

Android ekosisteminin yeni gözdeleri Galaxy S8 ve S8 + hala resmi satışta ve ön sipariş için mevcut olmasa da Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Samsung'un önümüzdeki yıl çıkaracağı amiral gemisi için erkenden çalışmalara başladığına işaret ediyor.

Söylentiler, şirket içindeki bir ekibin Mart ayı sonlarından bu yana Galaxy S9'un ekran panelleri üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Bu doğruysa, Samsung'un geçen yıla göre programın 6 ay ilerisinde olduğu söylenebilir. Bu durumu Samsung, geçen sene yaşanan Note 7 krizinden sonra yenilediği kalite kontrol sürecine borçlu. Firma, gerekli adımları bir daha benzer bir kriz yaşamamak için atmışa benziyor.



Geçen ayın sonlarından bu yana Galaxy S9 için çalışan bir görüntü ekibinin, Nisan ayı ortasında bazı örnekleri sunma amacıyla geliştirme çalışmalarına başladığı söylentiler arasında. Yaklaşık bir ay içesinde de diğer donanımsal birimlerin üzerinde çalışmaların başlayacağı söyleniyor. 

Ayrıca yakında çıkması beklenen Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili ilginç söylentiler de raporda belirtiliyor. Bir sonraki Note cihazının “premium” sınıfında  bir Samsung telefonda gördüğümüz en geniş ekranla birlikte gelmesi bekleniyor. Görünüşe göre ekran 6.32 inç boyutlarında olacak.

Note 8 ile ilgili gelişmeleri de yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)
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Kaynak : http://www.phonearena.com/news/Samsung-already-working-on-the-Galaxy-S9-according-to-a-new-report_id92826
Etiketler: samsung galaxy s8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8
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