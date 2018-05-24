Netflix, büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde piyasa değerinde %4'lük bir artış göstererek dev Amerikalı şirket Comcast'ı geçti ve Disney'e de epeyce yaklaştı.

Netflix, geçtiğimiz günlerde piyasa değeri bazında Amerikan menşeli Comcast isimli telekomünikasyon şirketini geçti. Ayrıca şirket, yakın zamanda dev şirket Disney'i de geçebilir.

Netflix, 23 Mayıs 2018 gününü 152,8 milyar dolar piyasa değeri ile kapattı. Comcast'in ise piyasa kapanış değeri 147,15 milyar dolar. Ayrıca şirketin yaptığı bir açıklamaya göre Netflix, Barack ve Michelle Obama çiftiyle de bir anlaşma imzaladı.

Bazı Netflix kullanıcıları buna oldukça tepkili olsa da bu duyurunun yapıldığı günün ardından Netflix'in piyasa değeri %4 arttı. Daha da çarpıcı olan şey ise Netflix'in piyasa değeri 153,36 milyar dolar olan Disney'e birkaç milyon dolarlık farklarla epey yaklaşmış olması. İlerleyen günlerde şirket, muhtemelen Disney'i de geçecektir.