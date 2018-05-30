Hızla Değer Kaybeden Snapchat'in Akıbeti Ne Olacak?

Bildiğiniz üzere Snapchat çok fazla güncelleme almasından ve tasarım değiştirmesinden dolayı, kullanıcıların öfkeli davranışlarına maruz kalıyor. Şimdilerde borsada değer kaybeden uygulamanın CEO’su, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Snapchat önceleri daha popüler bir uygulamayken, şimdilerde hızla tasarım değiştirmesi sonucu büyük bir kullanıcı kaybı yaşadı. Durum daha önce de sizlere ifade ettiğimiz gibi CEO Evan Spiegel’in ıslarları sonu gerçekleşiyor. Bu noktada da olanlar oldu ve Snapchat borsada %6 zarara uğradı.

Geliştiriciler dâhil hiç kimsenin fikrini önemsemeyen ve deyim yerindeyse burnunun dikine giden Spiegel, kullanıcıların kendisine ve uygulamaya güvenmesi gerektiğini belirtti. Calif’in yıllık Code teknoloji konferansında sahneye çıkan inatçı CEO, korkuları ve endişeyi yatıştırmak amacıyla da yapıcı ifadelerde bulundu.

Öte yandan hızla güven kaybeden Snapchat’in akıbeti bana göre çok da düzelecekmiş gibi görünmüyor. Kendi fikrini bir yana bırakarak, kullanıcıların isteklerini göz önüne alması gereken CEO Spiegel, bu davranışı yapmadığı sürece uygulamanın daha çok değer kaybetmesi de kaçınılmaz olacaktır.