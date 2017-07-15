"Hızlandırılmış Mobil Sayfalar" Artık Google Akış Sayfasında

Hızlandırılmış Mobil Sayfalar, kısaca AMP, mobil tarayıcılarda yükleme süresini inanılmaz kısaltan bir özellik olarak Google tarafından karşımıza çıkarılmıştı.

Mobil ortamda okunabilirliği arttırmak ve veri kullanımını azaltmak amacıyla ortaya çıkarılan AMP, tarayıcılarla sınırlı kalmayarak uygulamalara da yayılıyor.

Normalde Google arama sonuçlarında AMP yazısı ve yanında bir yıldırım sembolü halinde gördüğümüz özellik, artık Google uygulamanızda yer alan Akış içerisindeki haberlerde de görünüyor. Bunun sonucunda veri tasarrufumuz artarken gezinme deneyimimiz de yükseliyor, sayfanın yüklenmesini beklemiyoruz.

Tarayıcı versiyonunda olduğu gibi sağa sola sürükleyerek haberler arasında geçişe izin vermeyen Akış AMP'leri, uygulama içerisinde bir sekme olarak açılıyor. Bu açılan sekmede normal tarayıcıdaki gibi içeriğe göre renk değiştiren üst panel yerine sadece beyaz rengi kullanılıyor.

Google uygulaması stabil sürüm 7.6'da ve beta sürümü 7.7'de yer alan özellik, kısa bir süredir gördüğümüz tüm cihazlarda kullanılabilir durumda.