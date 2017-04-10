Hızlı Radyo Patlamaları, Kesinlikle Dış Uzaydan Geliyor!

Radyo patlamaları araştırmalarında yeni bulgular bulundu. Patlamalar galaksimizin dışarısından geliyor.

Evrende sayısız gezegen, sayısız yıldız ve sayısız galaksi bulunuyor. Durum böyle olunca kendi içerimizde yaşadığımız büyük sorunların evrene kıyasla ne kadar küçük olduğunu görüyoruz. Böylesine büyük bir evrende bilmediğimiz çok fazla bilgi olması normal karşılanacak bir durum.

Bu bilinmezliklerden birisi olarak gözüken Fast Radio Bursts(FRB)i evrenin kozmik gizemleri arasında yer alıyor. Gece gökyüzünde görülen radyo enerjisinin son derece garip bir şekilde kısa kısa patlamaları olarak gözüken bu FRB’ler, insanlığın en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. FRB’lerin ne olduğunu tam çözemediğimiz bir dönemde bir bilim insanı, FRB’lerin kesinlikle dünyadan değil dış uzay hatta farklı bir galaksiden geldiğini bildirdi. Daha önce yaşanan mikrodalga fırını olayına dönsün istemeyiz elbet ancak bu son araştırma, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Swinburne’da doktorasını yapmış Manisha Caleb tarafından yapıldı.

Avustralya Canberra yakınlarında, Molongo Gözlemevi Sentez Teleskobunu kullanarak üç FRB’yi inceleyen Caleb, 18.000 metrekarelik bir alanı olan UTMOST dizisi olarak adlandırılan, geleneksel bir çanak teleskobu, FRB’nin yerini saptamak için daha iyi hale getirilerek bir dizi antenle yükseltildi. Şu anda FRB’lerin yeri saptanamamış olsa dahi kesinlikle dış uzaydan geldiği belirlendi. Bu sefer mutfak aletlerinin erişmeyeceği bir noktaymış gibi gözüküyor.

Caleb yaptığı açıklamada, “Patlamaların nereden çıktığını anlamak için onları neyin yarattığını bulmak, FRB’lerin asıl anahtarı.” dedi.

Şu ana kadar 3 FRB tespit edildi. Bunlara FRB 160317, 160410 ve 160608 isimleri verildi. Bu FRB’ler sırasıyla Mart 2016, Nisan 2016 ve Haziran 2016 tarihlerinde tespit edildi. Bu ölçümlerde en az iki tanesi galaksinin dışından geliyor. Bilim insanları araştırmalarına devam ediyor, bu patlamaların, başka bir yaşam formunun iletişime geçme aracı olup olmadığını bilmiyoruz.