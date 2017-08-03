Hyperloop One, 2. Testinde Kendi Hız Rekorunu Kırdı!

Elon Musk'ın gözbebeği, ultra hızlı taşıma sistemi Hyperloop One ikinci testinden de başarıyla çıktı.

Elon Musk'ın gözbebeği, ultra hızlı tren projesi Hyperloop One testlerine başarıyla devam ediyor. Mayıs ayında ilk testini başarıyla gerçekleştiren Hyperloop One'ın daha kat edecek çok yolu var. Bir önceki testinde 70 km gibi bir hıza çıkan hızlı tren, bu testte saatte 308 km hıza çıkarak adım adım yol kat etmeye devam ediyor. Proje tamamlandığında saatte 1200 km gibi ultra hızlara çıkması beklenen Hyperloop'un bundan sonraki testte hangi hızlara çıkacağı merak ediliyor.

Elon Musk'ın kurduğu ve projeyi üstlenen Boring Company'nin Mayıs ayında yaptıkları ilk testlere göre, hızlı trenin 2,7 kat daha hızlı ve 3,5 kat daha yüksek bir beygir gücüne ulaştığı belirtiliyor. Projenin başındaki Shervin Pishevar, projenin ticarileştirilmesiyle ilgili dünyadaki birçok ülke ve hükümetle görüştüklerini belirtti.

Şirketin şu aralar Hyperloop'u Amerika'nın birçok eyaletine ve hatta Avrupa geneline de kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Finlandiya, Rusya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere geneliyle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmaya devam ettiklerini de belirten şirket, Hyperloop One'ı dünyadaki en önemli toplu taşıma araçlarından biri yapma konusunda kararlı gözüküyor.