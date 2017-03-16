ABD'de kaydedilen görüntülerde istasyona hızla giren trenin kara saplandığı an, bir yolcu tarafından kaydedilmiş.

Hızlı trenler, coğrafik yapının uygun olduğu hemen hemen her yerde en az kara yolculukları kadar tercih ediliyorlar. Ülkemizde de durum böyle; 2015 verilerine göre 8.699 kilometrelik demir yollarımızla dünyada 22. sırada yer alıyoruz. Tabi bunu özellikle Doğu Anadolu bölgesinin engebeli oluşuna bağlayabiliriz. Nitekim liste başında bulunan ülkelerin çoğu düz bir arazi yapısına sahip.

Konuya tekrar dönelim. 2006 verilerine göre 226.706 kilometreyle kara sınırları içerisinde en uzun demir yolu hattına sahip ABD’nin Washington eyaletindeki Amtrak tren istasyonu, soğuk hava şartlarıyla boğuşan bir bölgede yer alıyor. Bir kaç saat içerisinde sürekli kullanılan demir yolları karla kaplanabiliyor. Videoda nasıl bir kafa yapısına sahip olduğu bilmediğimiz makinist, ortalama yarım metrelik kar kütlesine sahip istasyona son sürat giriş yapıyor. Elbette içerisindeki yolcularla birlikte…

Bir yolcunun karla kaplanmadan evvel yavaş çekimde kaydetmeyi başardığı bu ilginç görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.