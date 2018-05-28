Özellikle Hızlı ve Öfkeli 5 hayranlarının ilgisini çeken Gurkha RPV, sivilleştirilmiş versiyonu ile yolların en güvenli aracı olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın her geçen gün daha kaotik bir hal aldığı bilinen bir gerçek. Ancak bu konuda daha büyük korkuları olanlar için her türlü tehlikeye göğüs gerebilecek bir araç sivilleştirilerek halka satılabilir konuma getirildi. Terradyne isimli zırhlı araç üretim firması, Gurkha adlı askeri aracını sivil koşullara uygun hale getirdi. Başlı başına neredeyse bir tank dayanıklılığında olan ve 4 varyasyonu bulunan araç RPV CE modeli ile alıcılarını bekliyor.

LAPV (hafif zırhlı devriye aracı), MPV (çok amaçlı devriye aracı), RPV (hızlı devriye aracı) modellerinin yanında RPV’nin sivil halk için tasarlanan versiyonu RPV CE görüntüsüyle post-apokaliptik bir dünyadan fırlamışa benziyor.

Azami hızı yoğun zırhı nedeniyle ancak 81 km olan Ford F- 550 tasarımlı araç, 6.7 litrelik turbo dizel V8 motoru ile sivil yolların gördüğü en güvenli ve heybetli araç olabilir. Yalnızca otomatik vites olarak satılan bu tekerlekli zırh, alıcısından yaklaşık olarak 350.000 dolar talep ediyor olacak. Aracın kimler tarafından alınacağı bilinmese de özellikle Hızlı ve Öfkeli 5 filminin tutkunları tarafından yakın takibe alınmış durumda.