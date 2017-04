Hızlı ve Öfkeli 8'de Yer Alan Zombi Arabalar Gerçekte Mümkün

Hızlı ve Öfkeli 8'de yaklaşık 1000 aracın şoför olmadan sokağa çıktığı sahne, teorik olarak mümkün.

Sekizinci filmi ile karşımıza çıkan Hızlı ve Öfkeli serisi, bir film serisinin nasıl iyi olacağını herkese kanıtlar nitelikte. Özellikle box office açılışı ile dikkatleri üzerine çeken The Fate of the Furious, Star Wars: Force Awekens’in en iyi açılış rekorunu 532 milyon dolar kazanarak geçmeyi başardı.

Yalnızca 3 günde kazandığı parayla ulaşılması zor bir açılış yapan The Fate of the Furious'da hakikaten unutulmaz sahneler var. Özellikle “zombi zamanı” adlı bir sahnede, New York sokaklarına binlerce akıllı arabanın katıldığı bir sahne yer alıyor. Sahnede Charlize Theron’un canlandırdığı Cipher karakterinin verdiği emir doğrultusunda, akıllı arabalar sokaklara dökülmeye başlıyor.

Peki, bu gerçekte olsa olabilir miydi? Öncelikle söyleyelim, böyle bir şey kesinlikle mümkün. Yeni araçların çoğu bilgisayarla çalışıyor ve bu araçların çalıştırılıp uzaktan sürülmesi mümkün. Hatta bazı alanlarda bu arabaların sistemlerinde bulunan güvenlik açıkları ortaya çıktı. Esas sorun ise, binlerce arabanın aynı anda hacklenip kontrol edilmesi oluyor. Sanki video oyununun içerisindeymiş gibi binlerce arabanın hacklenmesi, günümüz şartlarında kısa sürede olacak bir şey değil.