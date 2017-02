Hızlı ve Öfkeli 8’den Yeni Fragman!

ABD’nin popüler spor etkinliklerinden Super Bowl’da, Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmine ait bir fragman yayınlandı.

Dün gece, Super Bowl etkinlikleri sırasında tam bir sinema şöleni yaşandı. Guardians of the Galaxy 2 için yeni bir fragmanın yayınlandığı etkinlik sırasında bir de Fate and Furious 8’den fragman geldi.

1 dakikalık TV spotu adıyla yayınlanmış olsa da fragmandan farklı olmayan yeni video, filmin en can alıcı sahnelerini bir araya toplamış. Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı filmde Kurt Russell, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez ve iki efsane isim; Jason Statham’la Dwayne Johnson gibi oyuncular yer alıyor.

Bildiğiniz gibi filmin adı bu sefer Fast değil, Fate (kader) adıyla başlıyor. Fakat film, hafızalarımıza Hızlı ve Öfkeli ismiyle kazındığı için bu şekilde dillendirilmeye devam ediliyor. Film, 14 Nisan 2017 tarihinde gösterime girecek