Hızlı ve Öfkeli Film Serisinin 7 Dakikada 16 Yıllık Özeti!

İlk kez 2001 yılında vizyona giren, yarın da serinin son filminin vizyona gireceği Hızlı ve Öfkeli film serisinin 16 yılda çekilmiş tüm filmlerin 7 dakikaya sığdırıldığı bir video paylaşıldı.

Dünya sinema tarihinin aksiyonu en bol olan film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin son filmi, yarın itibarı ile Paul Walker olmadan vizyona girecek. Sosyal medyada da sıklıkla konuşulan filmin vizyona girmesine bir gün kala Burger Fiction isimli YouTube kanalı, serinin tüm filmlerinin yer aldığı kısa bir video yayınladı.

Eğer seriyi izlemediyseniz bu video size çok fazla bir şey vermeyecektir, zira videoda yalnızca genel olarak serideki aksiyonun en fazla yaşandığı anlara yer verilmiş. İzleyenler de Paul Walker’ı önceden oynadığı tüm filmlerde tekrar görmüş olacaklar, tabii duygusal anlar eşliğinde…

Birkaç gün önce Vin Diesel ile Paul Walker’ın annesi arasında geçen diyalogları aktarmıştık. Diesel, muhtemelen bu filmi çok çok farklı bir psikolojiyle oynamıştır. Açıkçası bu bile filmin izlenmesi için yeterli bir sebep -en azından benim için-.

Her neyse, lafı fazla uzatmadan sizi video ile baş başa bırakayım.