Hızlı ve Öfkeli Filmlerinde Otomobillerin Aldığı Hasarlar

7 filmin toplamında 514 milyon dolar olarak açıklanan otomobil hasarlarının son filmle birlikte 600 milyon doları geçmesi bekleniyor.

‘Otomobil filmi’ kelimesini kullandığımızda aklımıza ilk gelen film serisi olan Hızlı ve Öfkeli’nin şu sıralar 8. filmi vizyonda yer alıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, serinin ilk 7 filminde toplam 514 milyon dolarlık bir hasar maliyeti olduğunu ortaya çıkarmıştı. Son filmle birlikte bu rakamın 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

İngiliz Insure The Gap isimli sigorta şirketinden otomobil danışmanı Nacho Llacer, toplam 13 saat süren serinin ilk filminin tamamını izleyerek bu anlamda bir hesaplama yapmış. Elde ettiği verilere göre 514 milyon dolarlık bir hasar mevcut. 8. film dışında bu zamana kadar 142 standart, 37 de özel otomobil perte çıkmış. Toplam 53 bina zarar görmüş, 31 bina yıkılmış. Yani toplamda 432 maddelik bir hasardan bahsediliyor. Sigorta şirketi, bu 514 milyon doların kesin bir maliyet olduğunu iddia etmese de yarım milyar dolardan fazla olduğundan kesin olduğunu belirtiyor.

Filmde Dom lakaplı Dominic Toretto karakterini canlandıran Vin Diesel, tek başına 69 milyon dolara yakın zarar vermiş fakat listenin başında kötülerin arasında yer alan Deckard Shaw (Jason Statham) bulunuyor: 185 milyon dolar! İyi - kötü karakterler arasında bir kıyaslama yaptığımızda ise iyiler 325 milyon dolarla en fazla zararı yaşatmışlar. Kötü karakterlerde ise bu rakam 197 milyon dolar.