Unutulmaz film serisinin cansız canavarı Dodge Demon firma tarafından basına tanıtıldı. Efsaneyi yakın zamanda yollarda görmeye başlayacağız.

Dodge Demon, dünyanın en hızlı üretim otomobili etiketiyle bir otomobil fuarında tanıtıldı. Hızlı ve Öfkeli serisinden ilham alan aracın tanıtımı duman dumana ve oldukça gürültülü bir şekilde gerçekleşti. Üstelik Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü Vin Diesel de tanıtım kampanyası için oradaydı.

Dodge tarafından birkaç yıl önce başlatılan 707 beygir gücündeki Hellcat, çoğu otomobil taraftarı tarafından ilgii görmemiş ve beklentileri karşılamamıştı. Bunun sebebi ise belki de 707 beygir gücüne sahip bir motorlu araca kimsenin ihtiyacının olmamasıydı... Zaman içerisinde Dodge mağazalarında hak ettiği görmeye başlayan Hellcat’in aradından halefi Demon'un gelmesi pek de gecikmedi. Ama tekrar sormakta fayda var: 840 beygirlik Dodge Demon’u hangi yollarda maksimum seviyede kullanabilirsiniz?

840 Beygir ve 2.3 saniyede 0’dan 60 km/s

Dodge, herhangi bir seri üretim aracın en zorlu lansmanlarından birini yaptığını dile getiriyor. Yarım ton ağırlığı arka tekerlekleri itmek için kullanan canavar otomobil, bu hıza dayanabilecek ön camların sağlamlığı konusunda da oldukça iddialı. Nitekim camlar sağlamlık konusunda Guinness serfitikasına sahip.

Demon aynı zamanda şoför yanı yolcu veya arka koltuk olmadan satın alınabiliyor. Bu tabii ki kilodan tasarruf etmek ve performansı daha da arttırmak için oluşturulmuş bir seçenek. Dünyanın tek "amaca yönelik yasal Drag arabası üretimi" yaptığını da söyledi. Aynı zamanda aracın şoför arayüzünde de yarışçıların işini kolaylaştıracak özellikler bulunuyor.

ABD için 3000 adet üretilen fiyatı ve diğer pazarlara girip girmeyeceği henüz açıklanmadı.