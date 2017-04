Hızlı ve Öfkeli Serisinin Ne Zaman Final Yapacağı Açıklandı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yapımcısı Neal Moritz, Hızlı ve Öfkeli 8'den sonra gelecek iki filmle birlikte serinin final yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 8 ya da diğer bir adıyla The Fate of the Furious filmi bugünlerde vizyonda hızla rekora koşarken Hızlı ve Öfkeli serisinin yapımcısı Neal Moritz serinin geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bir dergiyle yaptığı ropörtajda seriyle ilgili önemli bilgileri paylaşan Moritz, Hızlı ve Öfkeli 8'in devamı niteliğinde iki film daha çekeceklerini ve iki filmin ardından da serinin final yapacağını söyledi. Serinin yeni filmini çekmek için bir an önce çalışmalara başlamak istediklerini duyuran yapımcı öte yandan serinin finali yaklaştığı için senaristlerle detaylı bir beyin fırtınası yapmaları gerektiğini ve çok iyi bir konu seçmeleri gerektiğini söyledi.

Serinin yıldızı Paul Walker'ın ölümünden sonra şu ana kadar serinin iki yeni filmi yayınlandı ve seriye gösterilen ilgi devam etti ancak birçok kişi Paul Walker'ın olmadığı filmlerin yeterince etkileyici olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre Walker olmadan iki film daha gelecek ve seri son bulacak.

Ayrıca Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmleri genellikle iki yılda bir vizyona giriyor. Bunu hesaba kattığımızda serinin tahminen 2021 yılında yayınlanacak son filmiyle final yapacağı söylenebilir.