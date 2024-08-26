Günümüzün hızlı temposunda, hepimiz zamandan tasarruf etmenin yollarını arıyoruz. İşe yetişmek, toplantılara katılmak, sosyal hayatımızı dengelemek derken çoğumuz bir öğünü hızlıca atıştırmayı tercih ediyoruz. "Ne var canım, biraz hızlı yemek yedim, bir şey olmaz." diye düşünüyorsanız, belki de bir daha düşünmelisiniz.

Hızlı yemek yemenin zamandan kazandırdığı doğru, peki ya sağlığınıza kaybettirdikleri?

İçeriği okuduktan sonra biraz yavaşlayacaksınız…

Hızlı yemek yeme alışkanlığının metabolik etkileri

Hızlı yemek yeme aslında vücudumuzun doyduğunu anlamasına izin vermeden daha fazla yemek yememize neden oluyor.

Beynimizin mideden gelen "doydum" sinyallerini algılaması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Hızlı yemek yediğimizde de bu sinyaller beynimize ulaşmadan, gereğinden fazla yemek yemiş oluyoruz.

Araştırmalar ise hızlı yemek yiyenlerin, yavaş yiyenlere göre daha yüksek vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olduğunu gösteriyor. Bu da obezite riskinin arttığını ortaya koyuyor.

Sindirim sorunlarının hızlı yemek yeme ilişkisi de var.

Sindirim sistemimiz, yiyecekleri düzgün bir şekilde parçalayarak besinlerin emilimini sağlıyor ancak hızlı yemek yediğimizde, yiyecekler gerektiği gibi çiğnenmeden midemize ulaşıyor.

Vücudun haklı isyanı başlıyor ve mide ağrıları, şişkinlik ve gaz gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Uzun vadede de bu durum sindirim sistemi bozukluklarına ve mide ekşimesine kadar gidiyor.

Diyabet ve kalp hastalıkları üzerindeki etkileri de unutmamalı.

Hızlı yemek yemenin sadece sindirim sistemi üzerinde değil, kardiyovasküler sistem üzerinde de olumsuz etkileri olabiliyor.

Yapılan çalışmalar, hızlı yemek yiyen bireylerde insülin direncinin artabileceğini ve bu durumun tip 2 diyabet riskini yükseltebileceğini gösteriyor.

Hızlı yemek yiyen kişilerde kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin de yüksek olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Bu da kalp hastalıklarına davet çıkarmak demek.

Nasıl daha yavaş yenir ve sağlıklı bir alışkanlık kazanılır?

Sağlığınız için atılacak önemli bir adım istiyorsanız hızlı yemek yeme alışkanlığından vazgeçmelisiniz. Acele etmeyin ve her lokmayı en az 20-30 kez çiğnemeye çalışın.

Yemek yerken dikkatinizi dağıtabilecek unsurlardan (televizyon, telefon) uzak durun. Tüm bunlarla sağlığınızı korumakla kalmayıp aynı zamanda yemeğin tadını da çıkarabilirsiniz.

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