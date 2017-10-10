HMD Çalışanı Yeni Nokia'ların Çıkış Tarihini Açıkladı!

Bir HMD parça tedarikçisinin Facebook'ta yaptığı paylaşıma göre yeni Nokia akıllı telefonlar, 2018 yılının başında tanıtılacak.

Şu ana kadar tüm beklentiler, HMD’nin yıl sonuna kadar bir üst düzey ve bir de giriş seviye Nokia akıllı telefon tanıtacağı yönündeydi. Nokia 2 ve Nokia 9 adında olması beklenen bu iki cihazın yanında belki bir de orta seviye Nokia 7 isimli bir cihaz gelebileceği söyleniyordu.

Fakat HMD’nin parça tedarik zincirinden bir kişinin gerçekleştirdiği sızıntıya göre yeni Nokia akıllı telefonlar için 2018 yılını beklemek zorunda kalacağız. İddiaya göre Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 modellerinden oluşacak HMD’nin ikinci akıllı telefon dalgası, 2018 yılının başında gerçekleşecek.

Tuhaf olan bu bilgilerin tedarik zincirinde olduğunu iddia eden kişinin Facebook profilinde paylaşılıyor olması. Ya bilgiler şaşırtma amaçlı ya da arkadaş verdiği gizli bilgilerden dolayı dava edilebileceğinin farkında değil.