HMD Global, 29 Mayıs’ta Yeni Nokia Telefonlarını Duyuracak

Önemli Android güncellemeleri ve güvenlik yamalarıyla kullanıcıların taktirini kazanan HMD Global, yepyeni Nokia modellerini duyurmaya hazırlanıyor.

HMD Global, içinde bulunduğumuz mayıs ayına dair takvimini açıkladı. Buna göre şirket, 29 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapacağı lansmanla birlikte yepyeni Nokia telefonları duyurmayı planlıyor.

Davetiyelerin gönderilmeye başlandığı ve CEO Florian Seiche imzasını taşıyan metin şu şekilde: "Sevgili dostlar, sizleri Nokia telefonların dünya premierine davet ediyoruz."

Maalesef lansmanda duyurulacak telefonlara dair herhangi bir bilgi verilmedi. Yalnız 'dünya premieri' tabiri önemli. Bu, daha önce hiçbir şekilde tanıtılmamış telefonların duyurulacağı anlamına geliyor. TA-1075, TA-1105 & TA-1116 kod adlarıyla lisanslanan bu telefonların listesi muhtemelen şu şekilde olacak: