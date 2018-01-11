HMD Global, Yeni Telefonlar Çıkarmaya Hazırlanıyor

HMD Global, Nokia’nın eski alt markalarından Asha’yı satın aldı. Şirket, bu markanın altında yeni telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor.

Nokia’nın piyasanın en büyük mobil üreticisi olduğu dönemlerde, şirket kendi alt markalarını sunmaya başlamıştı. Belki hatırlayanlarınız olacaktır, bu yan modellerden birinin ismi Asha idi. Asha, Nokia’nın altında bir takım telefonlar çıkartan ve nispeten beğenilen bir telefon markasıydı. HMD Global, Nokia’dan sonra gözünü Asha’ya dikmeye karar verdi. Nokia, mobil kısmını Microsoft’a sattığında Asha markası da bu satışla birlikte Microsoft’a geçmişti. HMD Global, sonunda bu markayı da bünyesine kattı.

HMD’nin Nokia cihazlarda gösterdiği başarılı performansın ardından Asha markasıyla da aynı başarıyı göstermesi bekleniyor. Şu anda hiçbir resmi duyuru olmadığından HMD’nin Asha’yı nasıl markalaştıracağı hakkında bilgiler yok, ancak HMD’nin Microsoft’la anlaşıp markayı eline aldığı düşünülürse bu konuda bazı planları olduğu çok belli.

HMD, bu sıralar Nokia cihazları ile dünya genelinde bir başarı elde etti. Gerek üst sınıf amiral gemileri gerekse de fiyat/performans telefonları ile ürettiği her telefonu kullanıcılara beğendirmeyi başaran şirket, Nokia dışında bir başka efsane olan Asha’ya hayat vermek istiyor.

Sizce Finlandiyalı şirketin bu hamlesi telefon sektörü için özel bir yere sahip olur mu? Asha marka telefonlar dünyada çok talep görebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.