HMD, Amerika'da 'Geliştirilmiş' Nokia 8 Satmayı Planlıyor!

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8 Amerika piyasası için yetersiz bulunmuş olacak ki HMD Global, bu ülke için geliştirilmiş özel bir model üzerinde çalışıyor.

HMD Global, Birleşik Devletler’de daha güçlü donanıma sahip bir Nokia 8 piyasaya sürmek için gerekli belgeleri bu ayın başında Federal İletişim Komisyonu’na(FCC) gönderdi. Gelişmiş Nokia 8’ler hali hazırda bildiğimiz Nokia 8’lerle aynı TA-1004 ve TA-1012 model numarasına sahip. Nokia’nın geliştirilmiş versiyonlara farklı model numaraları ekleyip eklemeyeceği bilinmiyor, fakat aynı olması tüketicilerin kafasını karıştırabilir.

HMD’nin FCC ile yaptığı yazışmalarda, üzerinde çalıştığı geliştirilmiş Nokia 8’in ekranlarını Sony, Hitachi ve Toshiba ortaklığı ile kurulan Japan Display Inc’in (JDI) üreteceği belirtiliyordu. Geliştirilmiş Nokia 8’in ekranı, standart modelde olduğu gibi 5.3 inç büyüklüğünde, 16: 9 en-boy oranında ve 2.560x1.440 piksel QHD çözünürlüğünde olacak. HMD zaten Nokia’yı Microsoft’tan satın aldığından bu yana çıkardığı modellerde her zaman JDI ile iş birliği içinde olmuştu.

HMD Global’in FCC ile yaptığı yazışmalardan ortaya çıkan son detay, Finli şirketin, Tayvanlı test ve sertifikasyon şirketi olan Sporton International’ın müşterisi olduğuydu. Nokia’nın marka haklarının bir kısmı Foxconn’un yan şirketi olan FIH mobile’da olduğu için, cihazı Tayvanlı teknoloji devinin imal edeceği düşünülüyor.

Nokia 8’in standart varyantı 4GB RAM’e ve 64GB depolama alanına sahipti ve sadece belirli pazarlarda piyasaya çıkmıştı. 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip geliştirilmiş versiyonunun ise Amerika ve Çin’de satışa çıkması bekleniyor.