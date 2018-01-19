HMD Global, MWC 2018 Büyük Bir Tanıtıma Hazırlanıyor!

Ürün Yönetimi Başkanı Juho Sarvikas, attığı tweet ile HMD Global'in MWC 2018 için büyük bir etkinlik hazırlığında olduğunu söyledi. Görünüşe göre yeni Nokia amiral gemisini MWC 2018'de göreceğiz.

HMD Global, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de yapacağı tanıtımlarla tüketicileri heyecanlandıracak gibi duruyor. Şirketin Ürün Yönetimi Başkanı olan Juho Sarvikas, attığı tweet ile şirketin büyük bir tanıtım etkinliği hazırlığı içinde olduğu işaret etti.

Barcelona’da gerçekleştirilecek MWC 2018, 25 Şubat’ta basın özel günü ile başlayacak ve 26 Şubat Pazartesi’den 1 Mart Perşembe’ye kadar kapılarını ziyaretçilere açacak. Etkinlikte HMD Global adına heyecan uyandıran gelişme ise amiral gemisi yeni Nokia 9’un tanıtılması olacak.

Juho Sarvikas ya da herhangi bir HMD Global yetkilisi Nokia 9 haberlerini doğrulamadı. Fakat HMD Global büyük bir tanıtım etkinliğine hazırlandığı için hem yeni bir amiral gemisi hem de Android Go’lu Nokia 4 ve Nokia 7 Plus’ı tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sızıntılara göre HMD Global’in yeni amiral gemisi Nokia 9, gücünü Qualcomm Snapdragon 845’ten alacak. 4GB RAM bulunan cihazda 64GB dahili depolama alanı bulunacak ve cihaz Android Oreo işletim sistemi ile çalışacak.

5.3 inç Quad HD bir ekrana sahip olacak Nokia 9’da 530 nits ekran parlaklığı olacak. Çift ton LED Flash, OIS, EIS 3.0, 4K video kaydı destekli 13MP RBG ve 13MP Monochrome olmak üzere çift arka kameraya sahip olacak Nokia 9’da 8 ya da 12MP’lik ön kamera olacak.

Elbette ki tüm bu teknik özellikler yalnızca sızıntılardan ibaret. Nokia 9’un tam olarak hangi donanım ve yazılım özelliklerine sahip olduğunu 25 Şubat Pazar günü Barcelona Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde düzenlenecek tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.