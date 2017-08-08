HMD Global, Nokia 3'ün Android O Alacağını Doğruladı!

Tüm şirketler yeni telefon satma çabasına girmişken Nokia, giriş seviye telefonu Nokia 3'e Android O güncellemesi vereceğini açıkladı.

Günümüzde pek çok giriş ve ortaya seviye telefon bulmak mümkün. Hatta üreticiler, gelirlerinin büyük bir kısmını bu telefonlardan elde etmekteler. Bu cihazlar her ne kadar çok hızlı ve üst düzey özelliklere sahip olmasalar da günlük ihtiyaçlarımızı gidermek için son derece yeterlidirler. Fakat tek bir eksiklikleri var ki çok önemli; güncelleme desteği. Firmalar gelirlerini orta ve giriş segment telefonlardan elde ettikleri için yazılım desteği vermek yerine yeni cihazlar üretip satmayı tercih ediyorlar.

Yeniden dirilen Nokia, kalıpları kırmak niyetinde. HMD Global çatısı altında çıkışa geçmek isteyen şirket, temiz bir arayüz sunarak ve zamanında güncelleme vererek hem beğeni kazanmak hem de yeniden favori marka olmak istiyor.

Finli şirket, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada giriş seviye telefonu olan Nokia 3'ün Ağustos sonuna kadar Android 7.1.1 güncellemesi alacağını açıklalamıştı. Birkaç gün önce Nokia baş ürün görevlisi, Twitter'da bir takipçisinin gönderdiği tweet'e cevap vererek giriş ve orta seviye Nokia telefonların Android O güncellemesi alacağını açıklamış oldu.

HMD belirli belirsiz açıklamalar yapmadan açık bir şekilde ‘Nokia 3, Android O güncellemesini alacak’ diyor. Umuyoruz ki Nokia bu güncellemeyi kısa zaman içerisinde getirir ve güncelleme için 1 yıl bekleten 'büyük üreticiler' de bundan biraz utanırlar.