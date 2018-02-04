HMD Global Nokia 8'in Kaynak Kodlarını Hala Yayınlamadı!

Açık kaynak topluluğu üyeleri 136 gündür yayınlanmayan kernel kodundan ötürü HMD Global'a ateş püskürüyor.

Nokia marka telefonların imtiyazlı üreticisi HMD Global, cihazları güncel tutarak oldukça iyi iş başarmıştı. Örneğin geçtiğimiz ayın sonlarında Nokia 8 için Android 8.1 beta sürümünü yayınlamıştı. Fakat bu durum, HMD'nin Yetkili Ürün Yöneticisi Juho Sarkivas'ın Nokia 8'in kaynak çekirdek kodlarının açık kaynak topluluğuyla paylaşılacağına dair attığı tweet mesajından bu yana 136 gün geçmiş olmasına rağmen, hala yayınlanmadığı gerçeğini değiştirmiyor.

20 Eylül'de bir tweet mesajı atan Sarkivas, güvenlik sebepleriyle HMD'nin Nokia 8'in bootloader fonksiyonunu serbest bırakmayacağını belirtmişti. Fakat çekirdek değişiklikleriyle ilgili kodları paylaşacaklarını, halihazırda bu konunun üzerinde çalıştıklarını da yazmıştı bu mesajında.

Android kernel'e yapılan değişikliklerin paylaşılmaması, GNU General Public Licence, version 2 (GPLv2) lisansının ihlali anlamına geliyor ve bu ihlaller geliştirici ve amatörlerden oluşan camia içerisinde HMD'ye karşı öfke uyanmasına neden oluyor.

Evet, kilitli bootloader ile kernel kaynak kodu ROM geliştiricileri için pek bir anlam ifade etmeyecektir ama, ihlal ihlaldir. Ve bu durum ümitverici bir başlangıç yapan firmaya yönelik iyi niyeti de tehlikeye atıyor. Umarız HMD, Xiaomi'nin Mi A1 örneğinde olduğu gibi yaparak, er ya da geç bu ihlale son verir.