HMD Global Sirocco Modelini Yeniden Canlandırıyor!

Yeni 3310'u tanıtarak bir efsaneyi yeniden hayata döndüren HMD Global, şimdi de Sirocco modelini yeniden canlandırmak için Nokia 8 Sirocco'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

HMD Global’in ikonik Nokia modellerini yeniden canlandırma planları tüm hızıyla devam ediyor. Şirket şimdi de Finli telefon üreticisinin 2006 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 8800’in ‘premium’ versiyonu olan Nokia 8800 Sirocco’yu yeniden piyasaya süremeye hazırlanıyor. Fakat cihaz ‘Nokia 8800 Sirocco’ adıyla değil, Nokia 8 Sirocco adı ile piyasaya çıkacak.

Orijinal Nokia 8800 Sirocco, 262K renkli TFT bir ekrana sahipti. Ayrıca cihazın tuşlarının üzerinde safir camdan oluşan bir kapak da bulunuyordu. Nokia 8 Sirocco için adından da anlaşılacağı üzere Nokia 8’in güncellenmiş hali denebilir. LG üretimi bir OLED ekrana sahip olan cihazda çift ön kamera ve daha geniş bir depolama kapasitesi bulunacak.

Geri kalan tüm özellikleri Nokia 8 ile aynı olan cihazın model numarası ise TA-1005. Bu önemli bir bilgi, zira şu ana kadarki bazı spekülasyonlar, TA-1005 model numaralı Nokia telefonun Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak Nokia 9’u işaret ettiğini söylüyordu. Fakat yeni ortaya çıkan bilgiler TA-1005’in Nokia 8 Sirocco olduğunu söylüyor.

HMD Global, ilk olarak geçtiğimiz yıl efsane telefon ‘reyiz’ Nokia 3310’u yeniden elden geçirerek piyasaya sürmüştü. Yeni Nokia 3310 daha modern çizgiler ve özellikler sunsa da ana hatlarından tamamen kopmamıştı. HMD Global’in maziden canlandırdığı ikinci telefon ise Nokia 8 Sirocco oluyor. Şirketin bir sonraki akıllı telefonu Nokia 6600’ı canlandıran özel bir Nokia 6 modeli olursa şaşırmayın.