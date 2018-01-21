HMD , Nokia 9'u Tanıtacağı Etkinliğin Davetiyesini Dağıttı!

HMD Global, Nokia 9 ve daha fazlasının duyurulması beklenen etkinliğin davetiyesini dağıtmaya başladı.

Teknoloji dünyası için Consumer Electronics Show(CES) neyse mobil teknoloji dünyası için her yıl düzenlenen Mobile World Congress (MWC)'de o. Bu yıl İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek MWC 2018'den önce HMD Global, 25 Şubat'ta fuarda saat 4 ila 5 arasında gerçekleştireceği tanıtım programının etkinlik davetiyesini dağıtmaya başladı.

Davetiye üzerinde Nokia'nın hangi ürünlerinin tanıtılacağı yer almasa da, posterde "Nokia'nın akıllı telefon hikayesinin yeni bölümü" ibaresinin bulunması, uzun süredir dedikodular halinde yakın tarihlerde tanıtılacağı düşünülen Nokia 9'a işaret olduğu söyleniyor.

HMD Global'in CEO'su Juho Sarvikas'ın 3 gün önce attığı ve bizim de haberini yaptığımız, Twitter gönderisinden de şirketin tanıtım için zorlu bir hazırlık süreci geçirdiği belli oluyordu.

"Fazla ses vermediğim için kusura bakmayın. MWC 2018'i planlamakla çok meşgulüm. Lütfen muhteşem olmasını bekleyin"

Nokia 9 dışında lansmanda zaten 2018'de piyasaya çıkacağı kesin olan yeni Nokia 6'nın, Nokia 1'in ve Nokia 3310 4G'nin de tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen MWC'de Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve yeniden doğan efsane Nokia 3310 tanıtılmıştı. Bu anlamda yenisinde de bu cihazların gelmesi beklenebilir gibi duruyor. Tabii HMD Global çok büyük bir sürpriz yapmazsa. Siz ne düşünüyorsunuz?