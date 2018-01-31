HMD Global, eskiden kapak, kulaklık gibi ürünler satan Nokia’nın yan ürünü Xpress-on’u yeniden hayata getiriyor.

Akıllı telefonlar piyasaya çıkmadan, henüz Nokia 3310’ların liderliğini sürdürdüğü yıllarda, bu telefonları tıpkı doğan görünümlü şahin gibi kapaklarla donatıyorduk. Günümüzde bunun yerine artık kılıflar satın alıyoruz, ancak eskiden kılıflardan ziyade, direkt telefonların kapağını değiştiriyorduk. İşte o dönemde Nokia’nın telefonları için ürettiği kapakların Xpress-on isimli bir markası vardı.

Şimdi bu marka, HMD Global tarafından kullanılacak. Nokia telefonlarını yeniden üreten firma, bir zamanlar pek çok Nokia cihazının kapak tasarımını bünyesinde barındıran Xpress-on’u bünyesine kattı. Şirketin bununla ne yapacağı şu anda bilinmiyor, ancak Nokia aksesuarlarını bu marka üzerinden pazarlayabilir.

Xpress-on’un kullanım alanı şu şekilde: “mikrofonlar, hoparlörler, renkli kapaklar, muhafazalar, kasalar, antenler, bataryalar, şarj cihazları”. Bu liste, temel olarak HMD Global’ın hangi ürünler üzerinde çalışacağını bizlere gösteriyor. Değiştirilebilir arka kapakların yakın zamanda çıkacağını düşünmüyorum, ancak kulaklık, batarya gibi aksesuarların bu marka altında satılacağını öngörebiliriz.

Nokia cihazlarını bu sefer Android işletim sistemi ile geri döndüren HMD Global, şu ana kadar çıkan telefonlarından olumlu geri dönüşler almayı başardı. İlerleyen dönemde Xpress-on markası ile birlikte daha fazla telefon ve telefon aksesuarının tanıtılması bekleniyor.