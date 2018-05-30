Bütün Nokia Telefonlar Android P Güncellemesi Alacak!

Gelen haberlere göre HMD Global ile adeta yeniden doğuşuna şahit olduğumuz Nokia cephesinde işler iyi gitmeye devam edecek gibi görünüyor.

HMD Global, son aylarda akıllı telefon piyasasının parlayan yıldızlarından biri olmayı başardı. Elbette bunda Nokia markası altında piyasaya sundukları telefonların kaliteli olmasının yanı sıra, kurdukları muhteşem müşteri ilişkilerinin de büyük katkısı var.

Yukarıdaki haberden de okuyabileceğiniz gibi Nokia için büyük bir yatırım yaptı. Windows Phone'dan bir türlü vazgeçmemesiyle çöküşe doğru giden firmayı tekrardan şaha kaldıran HMD Global, güncellemeler konusundaki sözlerini yerine getirmesiyle de biliniyor.

#ChargedUp etkinliğinde konuşan HMD Global cephesi, bir kez daha bu konudaki sözlerini yineledi. HMD Global tarafından şu an piyasada olan bütün modellerine Android P. güncellemesinin geleceğini söylediler. Android Oreo güncellemesini telefonlarına hiç bekletmeden getiren HMD, Google'ın resmi olarak yayınlamasının hemen ardından Android P. için de politikasını sürdürecek.