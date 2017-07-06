Nokia 6'nın Çok Önemli Bir Özelliği Kaldırıldı!

Nokia 6'nın LED bildirim ışığının Çin dışı ülkelerde kaldırıldığı açıklandı.

Nokia hayranlarını üzecek bir haberle karşınızdayız. Normalde birçok telefonda uyarıları anlamak için eklenen LED bildirim ışıkları, Nokia 6’da olmayacak. Ağustos ayında ülkemiz dahil tüm dünyada satışa sunulması beklenen Nokia 6’nın bildirim ışığı özelliğinin kaldırılmasına karar verildi.

Şu anda Çin’de satışta olan Nokia 6’larda(TA-1000, TA-1003) bildirim LED ışığı var, ancak ne yazık ki küresel pazarda bu özellik iptal edilmiş durumda. Küresel pazarlar için çıkacak 4 Nokia 6 modeli için (TA-1033, TA-1039, TA-1021, TA-1025) geçerli olacak bu durumdan doğal olarak ülkemizin de etkilenmesi bekleniyor.

HMD’nin açıklamasına göre yaptıkları araştırma sonucu bildirim LED’lerinin, Çin dışındaki müşteriler tarafından pek kullanmadığı gözlemlenmiş. Bunu ne ara, hangi verilere dayanarak yaptılar bilmiyorum, sonuçta bizler de bildirim ışığını kullanan insanlarız.

Bildirim LED’leri farklı renkleri sayesinde mesajlar, aramalar, e-posta, WhatsApp mesajları, yeni bildirimler gibi çok çeşitli alanlarda bizi telefonu açmadan bilgilendiriyordu.

Nokia 6 serisinde yaşanan bu sorun diğer Nokia telefonlarında yaşanacak mı, bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Bu konu aracılığı ile soralım. Sizler telefonlarınızda LED bilirim ışığına dikkat ediyor musunuz?