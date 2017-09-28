HMD, Nokia 2'yle Birlikte Kablosuz Hoparlör Tanıtabilir!

HMD, 2017 bitmeden 2 cihaz birden duyurmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi fiyat performans telefonu Nokia 2 olacakken, diğerinin kablosuz bir hoparlör olması bekleniyor.

HMD’nin yılın geri kalanına ilişkin planları sürekli merak ediliyor. Nokia efsanesinin bir kez daha ve bu sefer gerçekten sağlam bir şekilde geri dönmesini sağlayan HMD, tahminlere göre yılın geri kalanında en azından bir Nokia telefonu daha çıkaracak. Fiyat/performans telefonu olması beklenen Nokia 2’yi piyasaya sürecek HMD’nin bu telefonla birlikte başka planları da var gibi gözüküyor.

Yıl sonuna kadar satışa sunulması beklenen kablosuz hoparlör Nokia MD-22 ile Nokia 2’yi birlikte satışa sunmak isteyen HMD, iki ucuz ürünü aynı anda satışa sunarak bütçe yönünden çok açılmak istemeyen insanların tercihi olmak istiyor.

Normalde 30 ila 40 Euro arasında bir ücrete satılması beklenen Nokia MD-22’nin ne gibi özellikleri olduğu şu an için bilinmiyor, ancak yakında Nokia 2 ile birlikte kablosuz hoparlörün de özellikleri ortaya çıkacaktır.

Peki, Nokia'nın en ucuz telefonu olması beklenen Nokia 2 ve 30 Euro civarında satılacak bir kablosuz hoparlör piyasada tutunabilirler mi? Yorumlarınızı bekliyorum.