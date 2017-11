HMD, Nokia 5 ve 6 İçin Android 8.0 Oreo Beta'yı Sundu!

HMD, Nokia 8'in ardından Nokia 5 ve 6'yı da sene bitmeden en güncel işletim sistemine geçirmek istiyor.

HMD, Nokia 8’de Android 8.0 Oreo sürümünün çalışmalarına başladıktan sonra, şimdi de Nokia 5 ve Nokia 6’nın çalışmalarına odaklandı. Her iki orta sınıf telefonda da şu an için Android Nougat bulunuyor; ancak şirkete göre her iki telefon 2018’e girmeden Android Oreo güncellemesini alacak.

HMD’nin Baş Ürün Görevlisi Juho Sarvikas, Nokia 8’de yaklaşık 1 ay önce başladığı gibi Nokia 5 ve Nokia 6’nın Android Beta programına katılacağını doğruladı. Finlandiyalı şirketin tüm planları doğru şekilde ilerlerse Android Oreo, 2018 gelmeden 3 Nokia modeline birden çıkacak.

Tatil sezonuna çok yakın olduğumuz için beta sürümünde yaşanacak aksaklıkların bu tarihi biraz daha artırabileceğini ve haliyle 2018’e kadar beklememizi sağlayacağı düşünülüyor. Şu anda piyasada bulunan 'neredeyse' hiçbir telefon Android 8.0 Oreo’yu almadı. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Samsung, Nokia gibi telefon üreticilerinin en güncel işletim sistemi desteğine başlaması bekleniyor.

HMD kararlı sürümü piyasaya sunmadan önce Nokia 5 ve Nokia 6’da Android Oreo’yu denemek isterseniz, beta programına katılabilirsiniz.