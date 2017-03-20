HMD, Nokia 6'nın Patentlerini 'Telefon Çıktıktan Sonra' Aldı!

HMD, Nokia 6'nın patentini yaklaşık iki gün önce aldı. Telefonun Çin'de çıkışından çok sonra patent alınması son derece garip karşılandı.

Nokia, uzun yılların ardından telefon piyasasına sağlam bir giriş yapmıştı. Yeni 3310 modeli, Nokia 6’nın başarısı derken Nokia’yı sık sık anar olduk. Telefon dünyasına sağlam adımlarla giriş yapan Nokia, çıkardığı ürünleri aslında kendisi üretmiyor. Telefonlar, Nokia’nın isim haklarını kullanmaya izni olan HMD Global tarafından üretiliyor. Nokia 6’nın tasarımına çok benzeyen bir patent de HMD tarafından yaklaşık iki gün önce onaylandı. 18 Kasım tarihinde EUIPO’ya(Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) yapılan başvuru, bu kadar süredir onay aşamasındaydı.

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan ve genel olarak çok sevilen Nokia 6, çok yakın bir zamanda tüm dünyada çıkacak. Orta ölçekli telefon modeli olan Nokia 6, yapılan testlerden alnının akı ile çıkmayı başardı. Özellikle sağlamlık testlerinden tam puan almayı başardı.

Nokia 6’da 1080 x 1920 Full HD çözünürlükle gelen 5.5 inç LCD ekran bulunuyor. Snapdragon 430 yonga seti, octa-core 1.4 GHz işlemci ve Adreno 505 GPU, telefona güç veren donanımlar. 3 GB RAM’i bulunan telefonun 32 GB’lık genişletebilir hafızası bulunurken, özel olarak çıkacak Arte Black modelinde 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 16MP arka kamerası olan Nokia 6’nın kamerasının f/2.0 diyaframa sahip olduğunu belirtelim. Ön tarafında 8MP snapper kamera bulunan telefonun bataryası 3000mAh olarak belirlendi. Telefonun özelliklerine göre bataryanın son derece yeterli olduğunu söyleyebilirim. Telefonda gömülü olarak Android 7.1 işletim sistemi bulunduğu için 7.1’e güncellemesini beklemeden telefonu güncel bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

HMD ile Nokia’nın yaptığı anlaşma ile HMD, Nokia adı altında satılan her telefon veya tablet için Nokia’ya telif hakkı ücretini ödeyecek. Nokia 6’nın sağlamlığını merak edenler, Nokia’nın şanına yakışır bir telefon olduğunu bilmek hoşlarına gidecektir.